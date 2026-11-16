На Буковині ППО збила російський реактивний дрон

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Українські сили протиповітряної оборони 15 листопада знищили ворожий безпілотник над Чернівецьким районом. Уламки дрона пошкодили адміністративну будівлю, повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Через падіння уламків збитої цілі пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав. Осипенко також закликав мешканців області дбати про власну безпеку та завжди прямувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

До цього розвідка попередила про підготовку росією нових масованих ударів.

Раніше Зеленський розповів про тактику прицільних ударів рф по енергетиці окремих регіонів. росія застосовує тактику концентрованих атак, обираючи окремі регіони України як ціль та протягом кількох діб завдаючи ударів по їхній енергетичній інфраструктурі.

Російські війська 15 листопада атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики.

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