W Bukowinie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskiego drona odrzutowego
15 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły wrogiego drona nad rejonem czerniowickim. Odłamki drona uszkodziły budynek administracyjny – poinformował szef Czerniowieckiej Administracji Obwodowej Rusłan Osypenko.
W wyniku upadku szczątków zestrzelonego drona uszkodzeniu uległ budynek administracyjny.
W wyniku tego incydentu nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń. Osypenko wezwał również mieszkańców obwodu do dbania o własne bezpieczeństwo i zawsze udawania się do schronów po ogłoszeniu alarmu powietrznego.
Wcześniej wywiad ostrzegł o przygotowywanych przez Rosję nowych masowych atakach.
Wcześniej Zełenski opisał taktykę precyzyjnych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną poszczególnych regionów. Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej.
15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu.