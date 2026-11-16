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W Bukowinie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskiego drona odrzutowego

UA NEWS 16 listopada 2026 07:19
W Bukowinie obrona przeciwlotnicza zestrzeliła rosyjskiego drona odrzutowego

15 listopada ukraińskie siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły wrogiego drona nad rejonem czerniowickim. Odłamki drona uszkodziły budynek administracyjny – poinformował szef Czerniowieckiej Administracji Obwodowej Rusłan Osypenko.

 

W wyniku upadku szczątków zestrzelonego drona uszkodzeniu uległ budynek administracyjny.

W wyniku tego incydentu nikt nie zginął ani nie odniósł obrażeń. Osypenko wezwał również mieszkańców obwodu do dbania o własne bezpieczeństwo i zawsze udawania się do schronów po ogłoszeniu alarmu powietrznego.

Wcześniej wywiad ostrzegł o przygotowywanych przez Rosję nowych masowych atakach.

Wcześniej Zełenski opisał taktykę precyzyjnych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną poszczególnych regionów. Rosja stosuje taktykę skoncentrowanych ataków, wybierając poszczególne regiony Ukrainy jako cel i przez kilka dni zadając ciosy ich infrastrukturze energetycznej. 

15 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu

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