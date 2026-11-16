На Буковине ПВО сбила российский реактивный дрон
15 ноября украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Черновицким районом. Осколки дрона повредили административное здание, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Осипенко.
В результате падения обломков сбитой цели повреждения получило административное здание.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Осипенко также призвал жителей области заботиться о собственной безопасности и всегда укрываться при объявлении воздушной тревоги.
До этого разведка предупредила о подготовке Россией новых массированных ударов.
Ранее Зеленский рассказал о тактике прицельных ударов РФ по энергетике отдельных регионов. Россия применяет тактику концентрированных атак, выбирая отдельные регионы Украины в качестве цели и в течение нескольких суток нанося удары по их энергетической инфраструктуре.
15 ноября российские войска атаковали энергетический объект, в результате чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества.