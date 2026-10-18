Основатель Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров с иронией прокомментировал украинское сообщение об атаке беспилотников на дата-центр компании VK в Ленинградской области. Саму компанию у него ранее отобрали за отказ сотрудничать с силовиками.

Дуров отметил, что этот объект он построил 15 лет назад и продал компании VK 12 лет назад. По его словам, здание было построено на совесть с прочными стенами, однако его «не уберегли».

В пресс-службе компании заявили, что, несмотря на повреждение инфраструктуры дата-центра, ключевые сервисы пока остаются доступными для пользователей в обычном режиме.

Источник: Telegram Дурова.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поврежден дата-центр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте».

Россия не может обеспечить полноценную противовоздушную защиту всех крупных промышленных объектов на своей территории. Причиной называют значительные размеры предприятий, из-за которых сложно полностью прикрыть их от украинских ударов.

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