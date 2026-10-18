На Львівщині дронами пошкоджені житлові будинки та загорілись склади

0:00 / 0:00

18 жовтня Львівська область зазнала атаки ворожих безпілотників. За даними очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, сили протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат над населеним пунктом Малехів.

Падіння уламків спричинило пошкодження місцевого логістичного комплексу, де виникла пожежа в складській будівлі. Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння.

Крім того, у населеному пункті Муроване внаслідок падіння уламків ворожого дрон-камікадзе зазнали пошкоджень два приватні житлові будинки. За офіційною інформацією влади, унаслідок атаки ніхто з мешканців не постраждав, загиблих та поранених немає.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У селі Малехів Львівської громади уламок збитого російського безпілотника пробив дах промислової будівлі. Унаслідок падіння уламка пошкоджено майно підприємця на площі близько 100 квадратних метрів. Люди не постраждали, на місці працюють відповідні служби.

Уранці 18 жовтня внаслідок чергової російської атаки в Камінь-Каширському районі Волинської області зазнало удару приватне підприємство. На об'єкті сталася пожежа, яка на цьому підприємстві виникає вже повторно.

Читай нас у