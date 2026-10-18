На Рівненщині загасили всі пожежі після масованої атаки РФ

На Рівненщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли після масованої російської атаки. Ворожі удари спричинили займання на об’єктах цивільної інфраструктури. За даними ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

На Рівненщині завершили гасіння всіх пожеж, що виникли внаслідок масованої російської атаки. Після ударів рятувальники працювали на місцях влучань і ліквідовували займання на об’єктах цивільної інфраструктури.

За даними ДСНС, російські удари спричинили пожежі на цивільних об’єктах. На місця атак оперативно виїхали підрозділи служби, які займалися гасінням вогню та ліквідацією наслідків обстрілу. «Підрозділи ДСНС працювали на місцях атак та ліквідували всі пожежі», — повідомили рятувальники.

Наразі всі осередки займання ліквідовані. За інформацією ДСНС, унаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. Інших подробиць про пошкодження цивільної інфраструктури та масштаби завданих збитків у повідомленні рятувальників не навели. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Уранці російські війська завдали масованого удару по Рівному та навколишніх населених пунктах. Серед цілей були об’єкти цивільної інфраструктури, після атаки виникли пожежі. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, займання вже локалізували, а інформації про поранених наразі немає.

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