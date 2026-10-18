Росіяни масовано атакували Рівне та околиці

Уранці російські війська завдали масованого удару по Рівному та навколишніх населених пунктах. Серед цілей були об’єкти цивільної інфраструктури, після атаки виникли пожежі. За словами начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля, займання вже локалізували, а інформації про поранених наразі немає.

Уранці російські війська масовано атакували Рівне та його околиці. Під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. «Чергова масована атака на Рівне та околиці. Служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Пожежі, що виникли, локалізовані», — написав Коваль. За його словами, російські війська цілили по цивільній інфраструктурі. Унаслідок удару виникли пожежі, однак їх уже вдалося локалізувати. Аварійні та інші профільні служби продовжують працювати на місцях.

Інформації про постраждалих наразі немає. Дані про масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки ще уточнюються. Рівне та навколишні населені пункти зазнали масованого російського удару вранці. Місцеві служби працюють над ліквідацією наслідків, а інформація про можливих постраждалих і пошкодження може оновлюватися. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у своєму Telegram-каналі.

Російські терористичні війська вночі 17 жовтня атакували Рівненську область. Унаслідок ворожого удару на території одного з підприємств виникла пожежа, постраждали двоє людей.

Російські війська 16 жовтня продовжують масовану атаку на Рівненську область. Під удар потрапив один із ліцеїв у Рівному.

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