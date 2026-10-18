Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі, постраждала дитина

Російські війська атакували Одесу та влучили в багатоповерховий житловий будинок у густонаселеному районі міста. Унаслідок удару постраждала 13-річна дівчинка, якій медики надають необхідну допомогу. На даху будинку спалахнула пожежа, а квартири на верхньому поверсі зазнали пошкоджень.

Російські війська завдали удару по Одесі. Ціллю атаки стала багатоповерхівка в густонаселеному районі міста. Унаслідок влучання постраждала дитина, а в житловому будинку виникла пожежа. Спочатку він поінформував про пошкодження житлового будинку, а згодом уточнив наслідки російського удару. «Ворог поцілив по житловій багатоповерхівці у густонаселеному районі Одеси. Постраждала 13-річна дівчинка. Медики надають їй необхідну допомогу», — зазначив Лисак.

За його словами, після влучання загорівся дах будинку. Також пошкоджені квартири на верхньому поверсі. Інформації про інші наслідки атаки на момент повідомлення не надали.

На місці працюють екстрені служби

До ліквідації наслідків удару залучили відповідні служби. Вони працюють на місці влучання та допомагають після російської атаки. Також в Одесі розгорнули оперативний штаб, де мешканці пошкодженого будинку можуть отримати необхідну допомогу. Міські служби координують роботу на місці події.

Наразі відомо про одну постраждалу — 13-річну дівчинку. Медики надають їй допомогу. Обставини та остаточні наслідки російської атаки уточнюються. Про атаку повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Росія планує завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України, щоб спричинити масштабну гуманітарну кризу. За даними The New York Times, головними цілями російських атак мають стати Київ, Харків та Одеса. Мета таких ударів — позбавити ці міста електроенергії та теплопостачання.

Читай нас у