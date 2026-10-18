Россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Одессе, пострадал ребенок

Российские войска атаковали Одессу и попали в многоэтажный жилой дом в густонаселённом районе города. В результате удара пострадала 13-летняя девочка, которой медики оказывают необходимую помощь. На крыше дома вспыхнул пожар, а квартиры на верхнем этаже получили повреждения.

Российские войска нанесли удар по Одессе. Целью атаки стала многоэтажка в густонаселенном районе города. В результате попадания пострадал ребенок, а в жилом доме возник пожар. Сначала он сообщил о повреждении жилого дома, а затем уточнил последствия российского удара. «Враг нанес удар по жилому многоэтажному дому в густонаселенном районе Одессы. Пострадала 13-летняя девочка. Медики оказывают ей необходимую помощь», — отметил Лысак.

По его словам, после попадания загорелась крыша дома. Также повреждены квартиры на верхнем этаже. Информации о других последствиях атаки на момент сообщения не предоставили.

На месте работают экстренные службы

К ликвидации последствий удара привлечены соответствующие службы. Они работают на месте попадания и оказывают помощь после российской атаки. Также в Одессе развернули оперативный штаб, где жители поврежденного дома могут получить необходимую помощь. Городские службы координируют работу на месте происшествия.

На данный момент известно об одной пострадавшей — 13-летней девочке. Медики оказывают ей помощь. Обстоятельства и окончательные последствия российской атаки уточняются. Об атаке сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Россия планирует нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы вызвать масштабный гуманитарный кризис. По данным The New York Times, главными целями российских атак должны стать Киев, Харьков и Одесса. Цель таких ударов — лишить эти города электроэнергии и теплоснабжения.

Читай нас в