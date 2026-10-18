Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі

Російські війська знову атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Наразі інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Інформацію про атаку повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. «Ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі», — написав він у Telegram.

За словами Ганжі, наразі з’ясовують, чи є внаслідок удару постраждалі. Інших подробиць атаки він поки не повідомив. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється. Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа,

Від вечора російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками й артилерією. Під ударами опинилися три райони, поранення дістали троє людей. У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та автомобілі, а в Синельниківському районі — вантажівка й приватні будинки.

Протягом 17 жовтня російські війська понад 30 разів обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок атак поранення дістали троє людей.

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