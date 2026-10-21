Відео: Постраждала киянка розповіла про російський удар по будинку у Святошинському районі

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У Києві внаслідок ранкової російської атаки 21 жовтня загинули 28-річний чоловік і 30-річна жінка. У Святошинському районі уламки безпілотника спричинили пожежу в квартирі багатоповерхового будинку на рівні 20-го поверху, ще двоє людей отримали травми.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. За фактом атаки розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — щодо воєнного злочину, який призвів до загибелі людей.

Розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом міської прокуратури.

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Постраждала жителька будинку розповіла про пережите під час удару. За її словами, люди рятувалися з пошкодженої багатоповерхівки босоніж, бігли по склу, намагаючись урятувати власне життя.

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Джерело: Київська міська прокуратура

Унаслідок російської атаки на Полтавську область постраждали троє людей, зокрема 16-річна дитина.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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