Видео: Пострадавшая киевлянка рассказала о российском ударе по дому в Святошинском районе
В Киеве в результате утренней российской атаки 21 октября погибли 28-летний мужчина и 30-летняя женщина. В Святошинском районе обломки беспилотника вызвали пожар в квартире многоэтажного дома на 20-м этаже, еще двое человек получили травмы.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. По факту атаки начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — о военном преступлении, повлекшем гибель людей.
Расследование проводят следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством городской прокуратуры.
Пострадавшая жительница дома рассказала о том, что пережила во время удара. По её словам, люди спасались из повреждённого многоэтажного дома босиком, бежали по стеклу, пытаясь спасти свою жизнь.
Источник: Киевская городская прокуратура
В результате российской атаки на Полтавскую область пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток.
В результате российского удара по Киеву погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.
Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.
Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.