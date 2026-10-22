По сообщениям, Илон Маск приказал замедлить работу оборонных систем Starshield в Украине. Об этом говорится в материале PBS NewsHour, посвященном влиянию предпринимателя на интересы безопасности США. Материал вышел в формате видеосегмента, также доступного для прослушивания.

Репортаж о Starshield

Репортаж о ситуации подготовил корреспондент PBS NewsHour по вопросам внешней политики и обороны Ник Шифрин. В сюжете его материал объединен с разговором о том, как Маск получил столь значительное влияние на интересы безопасности Соединенных Штатов.

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Обсуждение влияния на безопасность

Ведущая Амна Наваз обсудила эту тему с Чарльзом Гэлбрейтом. Он является отставным полковником ВВС США и в течение 30 лет военной службы специализировался на космических операциях. Сейчас Гэлбрейт работает в Институте Митчелла Ассоциации военно-воздушных и космических сил.

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