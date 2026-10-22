Według doniesień Elon Musk nakazał spowolnić działanie systemów obronnych Starshield w Ukrainie. Poinformowano o tym w materiale PBS NewsHour poświęconym wpływowi przedsiębiorcy na interesy bezpieczeństwa USA. Materiał został opublikowany w formie segmentu wideo, dostępnego również do odsłuchania.

Reportaż o Starshield

Reportaż o sytuacji przygotował korespondent PBS NewsHour ds. polityki zagranicznej i obronności Nick Schifrin. W materiale jego reportaż połączono z rozmową o tym, jak Musk zdobył tak znaczący wpływ na interesy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

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Dyskusja o wpływie na bezpieczeństwo

Prowadząca Amna Nawaz omówiła ten temat z Charlesem Galbreathem. Jest on emerytowanym pułkownikiem Sił Powietrznych USA i podczas 30 lat służby wojskowej specjalizował się w operacjach kosmicznych. Galbreath pracuje obecnie w Mitchell Institute of the Air & Space Forces Association.

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