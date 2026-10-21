На фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений — Генштаб

С начала суток 21 октября на линии фронта зафиксировано 165 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими войсками. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в сводке по состоянию на 22:00.

Противник нанёс 49 авиационных ударов, сбросил 165 управляемых авиабомб, применил 6 512 дронов-камикадзе и осуществил 2 044 обстрела позиций и населённых пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, применили две управляемые авиабомбы, осуществили 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении враг шесть раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки.

Девять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Колодзи, Заречное и в сторону населенных пунктов Глущенково, Дерилово и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили одну попытку захватчиков продвинуться в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении противник не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Новопавловки.

Девятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Софиевка, Доброполье, Белицкое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Светлое, Краснополье, Сергеевка и Муравка. Две штурмовые операции противника продолжаются. По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 62 оккупанта, 18 — ранены; уничтожено пять единиц автомобильной техники, четыре специальных средства, один пункт управления БПЛА, склад ГСМ и 66 укрытий. Повреждены две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, одно специальное средство, четыре пункта управления БПЛА и 136 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 220 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горкое и Егоровка.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли одну попытку улучшить своё положение, атакуя в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

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