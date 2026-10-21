自10月21日0时起，前线共记录到乌克兰国防军与俄军发生165次交火。乌克兰武装力量总参谋部在截至22:00的汇总报告中通报了这一情况。

敌军发动了49次空袭，投下165枚制导炸弹，出动6 512架自杀式无人机，并对阵地和居民点进行了2 044次炮击。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，自本日凌晨以来，占领军发动了一次空袭，投下两枚制导炸弹，对乌军阵地和居民点进行了37次炮击， 其中一次使用了多管火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向，敌军三次袭击了我军部队在斯塔里察、沃夫恰ンス基胡托里等居民点周边以及伊兹比茨克居民点方向的阵地。

在库皮扬斯克方向，敌军六次试图巩固阵地，向拉德基夫卡方向发动突击行动。

在利曼方向，我军在科洛迪亚齐、扎里奇内等居民点及格卢什琴科夫、德里洛夫和利曼方向，成功击退了侵略者九次推进企图。

在斯洛维扬斯克方向，国防军挫败了侵略者向尼古拉耶夫卡方向推进的一次企图。

在克拉马托尔斯克方向，敌军未实施突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，国防军击退了六次敌军突击：一次发生在科斯蒂安蒂诺夫卡居民点附近，另五次则朝新帕夫洛夫卡方向展开。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了十九次攻击。占领者试图在索菲耶夫卡、多布罗皮利亚、比利茨克、 莫洛德茨克附近地区，并向维尔内、库切里夫亚尔、汉尼夫卡、斯维特莱、克拉斯诺波迪利亚、谢尔吉耶夫卡和穆拉夫卡等居民点方向推进。目前，敌方有两处突击行动仍在进行中。 据初步统计，今日该地区共击毙62名占领军，18人受伤；摧毁5辆机动车辆、4台特种装备、1处无人机指挥点、1处燃油仓库及66处掩体。 此外，还损毁了敌方2辆机动车辆、1套火炮系统、1台特种装备、4个无人机指挥点及136处掩体。摧毁或压制了220架各类型无人机。

在亚历山德罗夫斯基方向，敌军对特尔诺沃方向发动了一次进攻。

在古利亚皮尔方向，国防军击退了敌人针对里兹德维扬卡、多林卡、吉尔克和叶戈罗夫卡等居民点的9次进攻。

在奥里霍夫方向，占领军曾试图通过向帕夫利夫卡方向发动进攻来改善自身态势。

在第聂伯河方向，占领军未进行突击行动。

在其他方向，局势未发生重大变化。

来源：乌克兰武装部队总参谋部。

乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修分队、后勤物资仓库及兵力集结点均遭到打击。

此前对俄罗斯境内的打击已证实，敌方燃料能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于俄罗斯联邦阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂。

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