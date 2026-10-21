Na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby – Sztab Generalny

Od początku dnia 21 października na linii frontu odnotowano 165 starć bojowych Sił Obronnych Ukrainy z wojskami rosyjskimi. Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w podsumowaniu na godz. 22:00.

Przeciwnik przeprowadził 49 nalotów, zrzucił 165 kierowanych bomb lotniczych, wykorzystał 6 512 dronów-kamikadze oraz przeprowadził 2 044 ostrzały pozycji i miejscowości.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim od początku doby okupanci przeprowadzili jeden nalot, zrzucili dwie kierowane bomby lotnicze, przeprowadzili 37 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego jeden z użyciem systemu rakietowego wielokrotnego wystrzału (RSZV).

Na kierunku południowo-słobożańskim przeciwnik trzykrotnie zaatakował pozycje naszych oddziałów w rejonie miejscowości Staryca, Wołczańskie Chuty oraz w kierunku miejscowości Izbyckie.

Na kierunku kupiańskim wróg sześć razy próbował poprawić swoje pozycje, prowadząc działania szturmowe w kierunku Radkivki.

Dziewięć prób natarcia najeźdźców zostało odpartych na kierunku Liman w rejonie miejscowości Kolodzieże, Zariczne oraz w kierunku miejscowości Hluszczenkowe, Derylowe i Liman.

Na kierunku słowiańskim siły obronne powstrzymały jedną próbę najeźdźców mającą na celu posunięcie się w kierunku Mykołajówki.

Na kierunku Kramatorskim przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych.

Na kierunku Kostiantynówskim siły obronne odparły sześć wrogich ataków szturmowych: w rejonie miejscowości Kostiantynówka oraz w kierunku Nowopawłówki.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził dziewiętnaście ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w pobliżu miejscowości Sofiivka, Dobropillia, Bilytske, Młodeckie oraz w kierunku miejscowości Vilne, Kucheriv Yar, Hannivka, Svitle, Krasnopodillia, Serhiivka i Muravka. Dwie akcje szturmowe przeciwnika nadal trwają. Według wstępnych danych, dzisiaj zlikwidowano tutaj 62 okupantów, a 18 zostało rannych; zniszczono pięć pojazdów, cztery środki specjalne, jeden punkt dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi (BpLA), skład paliwowo-olejowy oraz 66 kryjówek. Uszkodzono dwie jednostki techniki samochodowej, jeden system artyleryjski, jeden pojazd specjalny, cztery punkty dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz 136 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 220 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Na kierunku Aleksandrówskim wróg przeprowadził jeden atak w kierunku Ternowego.

Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły dziewięć ataków wroga w kierunku miejscowości Rizdvyanka, Dolynka, Hirke i Jegorivka.

Na kierunku Orichów okupanci podjęli jedną próbę poprawy swojej sytuacji, atakując w kierunku Pawłówki.

Na kierunku przydnieprowskim okupanci nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych.

Na pozostałych kierunkach nie odnotowano istotnych zmian w sytuacji.

Źródło: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Siły obronne Ukrainy zadały uderzenia na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Celami ataków były punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny środków materialno-technicznych oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LVDS) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.

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