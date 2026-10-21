На фронті відбулося 165 бойових зіткнень за добу – Генштаб

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Від початку доби 21 жовтня на лінії фронту зафіксовано 165 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 22:00.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб, застосував 6 512 дронів-камікадзе та здійснив 2 044 обстріли позицій і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосували дві керовані авіабомби, здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та в бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та в бік населених пунктів Глущенкове, Дерилове й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу загарбників просунутися у бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новопавлівки.

Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Добропілля, Білицьке, Молодецьке та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Світле, Красноподілля, Сергіївка й Муравка. Дві штурмові дії противника тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 62 окупанти, 18 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, чотири спеціальні засоби, один пункт управління БпЛА, склад ПММ та 66 укриттів. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, спеціальний засіб, чотири пункти управління БпЛА та 136 укриттів противника. Знищено або подавлено 220 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

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