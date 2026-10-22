Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России — государства-агрессора — против Украины, по его мнению, сейчас ближе, чем когда-либо ранее. Он сообщил, что несколько дней назад обсуждал с Владимиром Путиным возможность прекращения войны. Об этом пишет RMF24.

Встречи спецпосланника США

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф в течение последних двух дней провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом государства-агрессора России Владимиром Путиным.

Уиткофф назвал переговоры конструктивными, а также сообщил о намерении продолжить их на более низком уровне. В то же время он признал, что для достижения результата еще необходимо выполнить значительный объем работы.

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Заявления Трампа

Трамп заявил, что США ведут переговоры с Россией для завершения войны в Украине. Он также выразил удовлетворение тем, что, по его словам, Россия не присоединилась к конфликту с Ираном.

Как отмечает RMF24, Трамп и ранее неоднократно заявлял, что завершение войны в Украине близко.

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