На сайте Министерства образования России появилась фотография, на которой у Владимира Путина шесть пальцев на левой руке. Вероятно, изображение было обработано с помощью искусственного интеллекта, который также исказил лица Путина и Ким Чен Ына.

Фото опубликовали по итогам визита министра образования РФ Сергея Кравцова в Северную Корею. Журналисты сравнили его с оригинальным снимком из северокорейской газеты «Нодон Синмун» и обнаружили другие искажения — в частности, на гербах и надписях.

Ошибки обнаружили и на других фотографиях из поездки. На снимках с открытия центра русского языка в Пхеньяне текст на информационных стендах был бессмысленным, а названия и отдельные слова написаны с ошибками. На фотографиях северокорейских СМИ таких недостатков не было.

Исследователь России Крис Мандей предположил, что чиновники могли использовать ИИ, чтобы скрыть определенные детали на снимках или изменить внешность людей. После появления информации некоторые фотографии и страница о визите Кравцова на сайте российского ведомства стали недоступными.

Российский бизнесмен и владелец пропагандистского телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал диктатора Владимира Путина нанести ядерный удар по складам западного вооружения в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что захваченные Россией украинские территории якобы являются «историческими землями России». Он также утверждает, что у Украины нет оснований говорить о потере этих земель, и ссылается на якобы желание жителей Донбасса и так называемой «Новороссии» присоединиться к РФ. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного возобновления мирных переговоров после встречи Путина со спецпосланцем президента США Стивом Виткоффом.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что во время встречи с американским представителем Стивом Виткоффом российский лидер не передавал никаких документов с предложениями по урегулированию войны в Украине.

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