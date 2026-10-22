Путін заперечив територіальні втрати України на тлі мирних переговорів

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що захоплені Росією українські території нібито є «історичними землями Росії». Він також стверджує, що Україна не має підстав говорити про втрату цих земель, і посилається на нібито бажання жителів Донбасу та так званої «Новоросії» приєднатися до РФ. Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення мирних переговорів після зустрічі Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Володимир Путін заявив, що території України, які захопила Росія, нібито належать до її «історичних земель». За його словами, Києву недоречно говорити про втрату цих територій. «Втрачені Києвом землі — це не їхня територія, це історичні землі Росії», — сказав Путін під час інтерв’ю російським ЗМІ. Він також заявив, що жителі Донбасу та так званої «Новоросії» нібито проголосували за «возз’єднання» з Росією. Цим Путін пояснює претензії Кремля на українські землі та заперечує право України говорити про територіальні втрати.

Водночас ці заяви відображають позицію російської влади й не змінюють міжнародно визнаних кордонів України. Росія тимчасово окупувала частину української території, а спроби Кремля оголосити захоплені землі частиною РФ не отримали міжнародного визнання.

Заява пролунала після зустрічі з Віткоффом

Путін зробив цю заяву після зустрічі зі Стівом Віткоффом, спецпосланцем президента США Дональда Трампа. Переговори відбулися 21 жовтня у Санкт-Петербурзі. За повідомленнями медіа, під час зустрічі сторони обговорювали американські пропозиції щодо завершення війни. Розмова відбулася на тлі обговорень можливого відновлення мирних переговорів між Україною, Росією та США.

Заява Путіна про українські території вкотре показала позицію Кремля щодо одного з ключових питань можливих домовленостей — контролю над окупованими землями. Водночас із наведених повідомлень не випливає, що під час зустрічі у Санкт-Петербурзі сторони досягли домовленостей щодо територіального питання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на саміт G20 у Флориді, якщо президент США Дональд Трамп запросить Україну та там буде можливість обговорити мирні домовленості за участю Володимира Путіна.

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