Путин опроверг информацию о территориальных потерях Украины на фоне мирных переговоров

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что захваченные Россией украинские территории якобы являются «историческими землями России». Он также утверждает, что у Украины нет оснований говорить о потере этих земель, и ссылается на якобы желание жителей Донбасса и так называемой «Новороссии» присоединиться к РФ. Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможного возобновления мирных переговоров после встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.

Владимир Путин заявил, что территории Украины, захваченные Россией, якобы относятся к её «историческим землям». По его словам, Киеву неуместно говорить о потере этих территорий. «Потерянные Киевом земли — это не их территория, это исторические земли России», — сказал Путин в интервью российским СМИ. Он также заявил, что жители Донбасса и так называемой «Новороссии» якобы проголосовали за «воссоединение» с Россией. Этим Путин объясняет претензии Кремля на украинские земли и отрицает право Украины говорить о территориальных потерях.

В то же время эти заявления отражают позицию российских властей и не меняют международно признанных границ Украины. Россия временно оккупировала часть украинской территории, а попытки Кремля объявить захваченные земли частью РФ не получили международного признания.

Заявление прозвучало после встречи с Виткоффом

Путин сделал это заявление после встречи со Стивом Виткоффом, спецпосланцем президента США Дональда Трампа. Переговоры состоялись 21 октября в Санкт-Петербурге. По сообщениям СМИ, во время встречи стороны обсуждали американские предложения по прекращению войны. Беседа состоялась на фоне обсуждений возможного возобновления мирных переговоров между Украиной, Россией и США.

Заявление Путина об украинских территориях в очередной раз продемонстрировало позицию Кремля по одному из ключевых вопросов возможных договоренностей — контролю над оккупированными территориями. В то же время из приведенных сообщений не следует, что во время встречи в Санкт-Петербурге стороны достигли договоренностей по территориальному вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на саммит G20 во Флориду, если президент США Дональд Трамп пригласит Украину и там будет возможность обсудить мирные договоренности с участием Владимира Путина.

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