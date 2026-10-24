Российские войска нанесли удар по Чернигову, двое человек получили ранения

Сегодня российские войска атаковали Чернигов. В результате удара возник пожар в здании, которое не эксплуатируется. По предварительной информации, пострадали два человека.

«Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились две женщины», — отмечают в ведомстве.

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Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в Facebook.

Трегубов опроверг заявления о захвате РФ населенных пунктов в Харьковской области.

С начала сентября 2026 года российская армия потеряла на 241 квадратный километр украинской территории больше, чем смогла захватить. Темпы продвижения оккупационных войск замедлились, в то время как украинские силы перехватывают инициативу на отдельных участках фронта.

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Между тем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским силам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

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