Dzisiaj rosyjskie wojska zaatakowały Czernihów. W wyniku uderzenia wybuchł pożar w budynku, który nie jest obecnie użytkowany. Według wstępnych informacji dwie osoby odniosły obrażenia.

„Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej szybko ugaszili pożar. Według wstępnych informacji o pomoc medyczną zwróciły się dwie kobiety” – podaje służba.

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Informację tę Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała na Facebooku.

Tregubow zaprzeczył doniesieniom o zajęciu przez Rosję miejscowości w obwodzie charkowskim.

Od początku września 2026 roku armia rosyjska straciła o 241 kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium więcej, niż zdołała zająć. Tempo natarcia wojsk okupacyjnych spowolniło, podczas gdy siły ukraińskie przejmują inicjatywę na poszczególnych odcinkach frontu.

Rosyjscy wojskowi przygotowują wyspecjalizowane oddziały do prowadzenia działań bojowych pod ziemią. Tymczasem żołnierze 13. brygady Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” już stawiają opór siłom rosyjskim w starych radzieckich gazociągach w pobliżu Kupianska w obwodzie charkowskim.

Ponadto rosyjskie wojska okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

W ciągu ostatniej doby, 22 października, na froncie doszło do 165 starć bojowych. Najwięcej ataków spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie odnotowano 15 szturmów.

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