W sobotę w wyniku rosyjskiego ataku w rejonie Nikopola zginęły dwie kobiety, a cztery osoby odniosły rany. Wśród poszkodowanych znalazły się trzy osoby dorosłe i dziecko. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza.

„W rejonie Nikopolu ucierpiały: centrum rejonowe oraz gminy Marganeck, Czerwonogrygorowsk i Pokrowsk. Uszkodzono sklepy, domy prywatne i wielorodzinne, infrastrukturę, garaże, samochody, budynek administracyjny oraz zakład. Zginęły dwie kobiety. Cztery osoby, w tym 14-letni chłopiec, odniosły obrażenia” – napisał Ganża w Telegramie w sobotę wieczorem.

Wróg ponad 60 razy zaatakował sześć rejonów za pomocą dronów i artylerii – dodał szef administracji obwodowej.

Obwód dniepropetrowski poddany jest masowanym atakom Rosji – są ofiary śmiertelne i ranni.

W nocy z 3 na 4 października rosyjskie wojska wystrzeliły w kierunku terytorium Ukrainy 135 dronów, wśród których znalazły się „Shahedy”, „Gerbery”, „Banderole”/„Dan-T” oraz drony-imitatory.

Rano 4 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na centrum Dniepru, trafiając w siedzibę firmy telekomunikacyjnej.

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