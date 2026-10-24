В субботу в результате российского обстрела в Никопольском районе погибли две женщины, ещё четверо человек получили ранения. Среди пострадавших — трое взрослых и один ребёнок. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины. Повреждены магазины, частные и многоквартирные дома, инфраструктура, гаражи, автомобили, административное здание, предприятие. Две женщины погибли. Еще четверо человек, среди которых 14-летний подросток, пострадали», — написал Ганжа в Telegram вечером в субботу.

Более 60 раз враг атаковал шесть районов с помощью беспилотников и артиллерии, добавил глава ОГА.

Днепропетровская область подвергается массированным атакам РФ — есть погибшие и раненые.

В ночь на 4 октября российские войска запустили по территории Украины 135 беспилотников, среди которых были «Шахеды», «Герберы», «Бандероль»/«Дань-Т» и дроны-имитаторы.

Утром 4 октября российские войска нанесли удар по центру Днепра, поразив здание компании связи.

Читай нас в