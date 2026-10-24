W rosyjskim Omsku, położonym w odległości ponad 2500 km od Ukrainy, drony zaatakowały lokalny ośrodek przemysłowy.

„Siły obrony powietrznej Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej nadal odpierają ataki wrogich dronów. Obecnie bezzałogowe statki powietrzne przeciwnika dotarły do północnego ośrodka przemysłowego. Na miejscu działają służby ratownicze. Proszę zachować spokój i zgłaszać wszelkie podejrzane sytuacje pod numerem 112” – poinformował gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

W Omsku jeszcze przed atakiem dronów na rafinerię doszło do paniki na stacjach benzynowych.

W Omsku donoszą o przymusowym wysyłaniu mężczyzn na wojnę.

Kijów nadal szanuje integralność terytorialną i suwerenność Serbii oraz nie uznaje jednostronnego ogłoszenia niepodległości Kosowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył , że Ukraina nie zmieniła swojego stanowiska w sprawie Kosowa.integralność terytorialną i suwerenność Serbii oraz nie uznaje jednostronnego ogłoszenia niepodległości Kosowa.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył , że Ukraina mogłaby rozpocząć produkcję systemów Patriot już kilka lat temu, gdyby partnerzy wcześniej udzielili niezbędnych licencji. Jak powiedział, obecnie istnieją już porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie, ale proces formalizacji dokumentów się przedłuża, podczas gdy Rosja nadal atakuje Ukrainę rakietami.

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