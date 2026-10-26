Rosyjscy sprzedawcy ostrzegają przed możliwym niedoborem towarów podczas listopadowych i grudniowych wyprzedaży w związku z pożarami w magazynach platform handlowych Ozon i Wildberries. Część firm straciła zapasy towarowe i nie zdąży ich uzupełnić przed rozpoczęciem sezonu wyprzedaży.

„Po pożarach w magazynach niektórzy wstrzymali dostawy nowych produktów, inni ograniczyli ich wolumen, jeszcze inni całkowicie zamknęli działalność, a niektórzy po prostu nie zdążą przed sezonem” – stwierdziła właścicielka marki odzieżowej Posh Style, Alsu Sharafetdinova.

Prezeska Finn Flare, Ksenia Ryasowa, zauważyła, że pod koniec roku sprzedawcy zazwyczaj wyprzedają resztki kolekcji z poprzednich sezonów, jednak część tych zapasów została utracona. Z tego powodu wyprzedaże mogą objąć mniej towarów.

Według danych Data Insight od końca lipca magazyny rosyjskich platform handlowych padły ofiarą co najmniej 45 ataków. Uszkodzeniu uległo co najmniej 2,1 mln metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, a straty sprzedawców szacuje się na setki miliardów rubli.

Liczba wystawionych listów przewozowych w tym roku spadła o 12% w ujęciu rocznym. W NC Logistic prognozuje się również możliwe zmniejszenie wolumenu przewozów pod koniec roku o 8–10%.

Jednocześnie w Wildberries oświadczono, że nie spodziewają się ograniczenia asortymentu i planują przeprowadzić wyprzedaże w listopadzie i grudniu. Ozon nie skomentował sytuacji.

W nocy z 17 na 18 października drony zaatakowały Sankt Petersburg i obwód leningradzki. Po uderzeniach wybuchły pożary na obiektach naftowych i w magazynie Ozon, a także ucierpiało centrum danych firmy VK, której należy serwis społecznościowy „VKontakte”. Ponadto w regionie doszło do awaryjnego odcięcia dostaw energii elektrycznej, w wyniku czego około 20 tysięcy osób pozostało bez prądu.

Rosyjski serwis handlowy Ozon ogłosił, że od 13 października wygasa program ubezpieczeniowy Ingostrachu dla sprzedawców, chroniący przed masowym uszkodzeniem towarów i atakami dronów.

Wildberries i Ozon utrudniają rosyjskiemu rządowi podwyższenie podatków od zakupów zagranicznych.

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