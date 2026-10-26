Российские продавцы предупреждают о возможном дефиците товаров во время ноябрьских и декабрьских распродаж после пожаров на складах маркетплейсов Ozon и Wildberries. Часть компаний потеряла товарные запасы и не успеет пополнить их к началу сезона скидок.

«После пожаров на складах кто-то приостановил поставки новой продукции, кто-то сократил объемы, кто-то вообще закрылся, а кто-то просто уже не успеет к сезону», — заявила владелица бренда одежды Posh Style Алсу Шарафетдинова.

Президент Finn Flare Ксения Рясова отметила, что в конце года продавцы обычно распродают остатки коллекций предыдущих сезонов, однако часть этих запасов утрачена. Из-за этого скидки могут охватить меньшее количество товаров.

По данным Data Insight, с конца июля склады российских маркетплейсов подверглись как минимум 45 атакам. Пострадало не менее 2,1 млн квадратных метров складских площадей, а убытки продавцов оцениваются в сотни миллиардов рублей.

Количество оформленных транспортных накладных в этом году сократилось на 12% в годовом исчислении. В NC Logistic также прогнозируют возможное сокращение объемов перевозок в конце года на 8–10%.

В то же время в Wildberries заявили, что не ожидают сокращения ассортимента и планируют провести распродажи в ноябре и декабре. Ozon ситуацию не комментировал.

В ночь на 18 октября беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. После ударов возникли пожары на нефтяных объектах и складе Ozon, а также был поражён датацентр компании VK, которой принадлежит соцсеть «ВКонтакте». Кроме того, в регионе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались около 20 тысяч человек.

Российский маркетплейс Ozon объявил, что с 13 октября прекращает действие программа страхования «Ингостраха» для продавцов от массовых повреждений товаров и атак беспилотников.

Wildberries и Ozon препятствуют правительству России в повышении налогов на зарубежные покупки.

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