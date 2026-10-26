由于Ozon和Wildberries遭到打击，俄罗斯不会举行“黑色星期五”的大规模促销活动

俄罗斯商家警告称，由于Ozon和Wildberries电商平台的仓库发生火灾，11月和12月的促销期间可能出现商品短缺。 部分企业已损失库存，且无法在折扣季开始前及时补货。

“仓库火灾发生后，有的商家暂停了新货进货，有的缩减了进货量，有的干脆停业，还有的则根本来不及在促销季前补货，”服装品牌Posh Style的老板阿尔苏·沙拉费特迪诺娃表示。

Finn Flare总裁克塞尼娅·里亚索娃指出，年底时商家通常会清仓销售上一季的剩余商品，但部分库存已丢失。因此，折扣商品的范围可能会缩小。

据Data Insight数据显示，自7月底以来，俄罗斯电商平台的仓库已遭受至少45次袭击。受损仓库面积不少于210万平方米，商家损失估计达数千亿卢布。

今年已开具的运输单据数量同比减少了12%。NC Logistic还预测，年底的运输量可能会减少8%至10%。

与此同时，Wildberries表示不打算缩减商品种类，并计划于11月和12月举办促销活动。Ozon未对此事发表评论。

10月18日凌晨，无人机袭击了圣彼得堡和列宁格勒州。 袭击发生后，石油设施和Ozon仓库发生火灾，拥有社交网络“VKontakte”的VK公司的数据中心也遭到破坏。 此外，该地区还发生了紧急停电，约2万人陷入断电状态。

俄罗斯电商平台Ozon宣布，自10月13日起，Ingostrakh为卖家提供的针对商品大规模损毁及无人机袭击的保险计划将停止生效。

Wildberries和Ozon正阻碍俄罗斯政府提高跨境购物税。

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