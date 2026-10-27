视频：基辅遭弹道导弹袭击后，南桥和地铁站受损

10月27日凌晨，俄军再次动用弹道导弹袭击基辅。首都多处行政楼宇和非住宅建筑遭到击中，南桥及地铁基础设施受损。

基辅于凌晨03:26再次发布防空警报。乌克兰武装部队空军警告称，存在使用弹道武器的威胁。 首都响起了一连串爆炸声，随后俄军再次向该市发射了弹道导弹。

凌晨3点58分，市长维塔利·克利奇科通报称，波迪尔斯基区的行政大楼遭到击中。另有两处非住宅建筑受损。

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约05:04，有消息称南桥遭到袭击。克利奇科表示，地铁基础设施也遭到破坏。

袭击后基辅的交通运行情况

基辅市军事行政管理局表示，受炮击影响，南桥的交通通行已受到限制。

这些变化也影响了地铁“绿色线”和“西雷茨-佩切尔斯克线”的列车运行。目前，列车仅在两个独立路段运行：

“西雷茨”站与“维杜比奇”站之间；

“奥索科尔基”站与“切尔沃尼·胡蒂尔”站之间。

基辅市军事行政管理局呼吁市民在规划出行路线时注意这些限制措施。

需要提醒的是，在基辅，由于俄罗斯联邦的袭击，共有7人受伤，其中包括急救人员。

基辅市两家医疗机构遭弹道导弹袭击受损，造成一人死亡。

基辅正遭受弹道导弹袭击，左岸传出五声爆炸声。

视频：基辅利索瓦地铁站遭弹道导弹袭击受损。

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