Po ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz stacje metra
W nocy z 26 na 27 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi. W stolicy odnotowano trafienia w budynki administracyjne i niemieszkalne; uszkodzono Most Południowy oraz infrastrukturę metra.
O godz. 03:26 ponownie ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły przed zagrożeniem użycia broni balistycznej. W stolicy rozległa się seria wybuchów, po czym rosyjskie wojska ponownie wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku miasta.
O godz. 03:58 burmistrz Witalij Kliczko poinformował o trafieniu w budynek administracyjny w dzielnicy Podil. W dwóch innych lokalizacjach uszkodzono budynki niemieszkalne.
Około godziny 05:04 pojawiły się informacje o trafieniu w Most Południowy. Uszkodzona została również infrastruktura metra – poinformował Kliczko.
Jak funkcjonuje transport w Kijowie po ataku
W związku ze skutkami ostrzału ograniczono ruch transportu przez Most Południowy – poinformowała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.
Zmiany dotknęły również ruch pociągów na zielonej linii metra (Syretsko-Peczerskiej). Obecnie kursują one na dwóch oddzielnych odcinkach:
- między stacjami „Syrets” i „Wydubicze”;
- między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir”.
Kijowska Miejska Administracja Wojskowa wezwała mieszkańców Kijowa do uwzględnienia tych ograniczeń podczas planowania tras.
Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.
W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi uszkodził dwie placówki medyczne, jest jedna ofiara śmiertelna.
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Wideo: w Kijowie uderzenie pocisku balistycznego uszkodziło stację metra „Lisowa”.