Po ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz stacje metra

W nocy z 26 na 27 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi. W stolicy odnotowano trafienia w budynki administracyjne i niemieszkalne; uszkodzono Most Południowy oraz infrastrukturę metra.

O godz. 03:26 ponownie ogłoszono alarm powietrzny w Kijowie. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły przed zagrożeniem użycia broni balistycznej. W stolicy rozległa się seria wybuchów, po czym rosyjskie wojska ponownie wystrzeliły rakiety balistyczne w kierunku miasta.

O godz. 03:58 burmistrz Witalij Kliczko poinformował o trafieniu w budynek administracyjny w dzielnicy Podil. W dwóch innych lokalizacjach uszkodzono budynki niemieszkalne.

Około godziny 05:04 pojawiły się informacje o trafieniu w Most Południowy. Uszkodzona została również infrastruktura metra – poinformował Kliczko.

Jak funkcjonuje transport w Kijowie po ataku

W związku ze skutkami ostrzału ograniczono ruch transportu przez Most Południowy – poinformowała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa.

Zmiany dotknęły również ruch pociągów na zielonej linii metra (Syretsko-Peczerskiej). Obecnie kursują one na dwóch oddzielnych odcinkach:

między stacjami „Syrets” i „Wydubicze”;

między stacjami „Osokorki” a „Czerwony Chutir”.

Kijowska Miejska Administracja Wojskowa wezwała mieszkańców Kijowa do uwzględnienia tych ograniczeń podczas planowania tras.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi uszkodził dwie placówki medyczne, jest jedna ofiara śmiertelna.

Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi, na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów.

Wideo: w Kijowie uderzenie pocisku balistycznego uszkodziło stację metra „Lisowa”.

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