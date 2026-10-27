В ночь на 27 октября российские войска вновь нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице зафиксированы попадания в административное и нежилые здания, поврежден Южный мост и инфраструктура метрополитена.

Воздушную тревогу в Киеве вновь объявили в 03:26. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, после чего российские войска вновь запустили баллистические ракеты по городу.

В 03:58 мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в административное здание в Подольском районе. Еще по двум адресам повреждены нежилые здания.

Около 05:04 стало известно о попадании в Южный мост. Также повреждена инфраструктура метрополитена, сообщил Кличко.

Как работает транспорт в Киеве после атаки

Из-за последствий обстрела движение транспорта по Южному мосту ограничили, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Изменения коснулись и движения поездов на зеленой, Сирецко-Печерской, линии метро. Сейчас они курсируют на двух отдельных участках:

между станциями «Сырец» и «Выдубичи»;

между станциями «Осокорки» и «Красный Хутор».

В КМВА призвали киевлян учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

В Киеве в результате обстрела баллистическими ракетами повреждены два медицинских учреждения, есть погибший.

Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.

Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракетой повреждена станция метро «Лесная».

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