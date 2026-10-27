在俄罗斯这一侵略国暂时占领的赫尔松州左岸城市奥列什基，10月27日开始实施局部停火，以运送人道主义援助并疏散平民。据阿纳多卢通讯社报道，乌克兰武装部队总参谋部表示，该安排原定于基辅时间03:00开始。

美国第一夫人的斡旋

白宫在新闻稿中表示，美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普在达成这项局部协议中担任“唯一调解人”。据美国政府称，奥列什基的人道主义局势已经恶化：居民面临食品、药品和清洁饮用水短缺，获得电力的渠道有限，并面临布满地雷的道路和频繁的军事袭击。

梅拉尼娅·特朗普表示，如果没有她的干预，向该市运送援助物资和疏散老年人将是不可能的。战前，奥列什基约有2.4万人居住；目前据估计，仍有1,700至2,000名居民留在那里，其中大多数是老年人。

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援助与疏散

俄罗斯军队于2022年占领奥列什基。俄罗斯总参谋长瓦列里·格拉西莫夫宣布在赫尔松方向实施“静默机制”，并开展工程侦察，以确保人道主义车队安全通行。乌克兰武装部队总参谋部表示，准备遵守局部停火，以便向居民运送援助物资并安全疏散平民。

据白宫消息，双方的民事代表将评估居民的需求。愿意离开的人将获得协调安排的交通工具，前往乌克兰或俄罗斯境内的目的地，该过程将由一家美国媒体机构记录。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，行动持续时间目前尚不清楚，但可能持续数天。

2023年6月卡霍夫卡水电站大坝被毁后，奥列什基和该地区其他定居点遭遇大范围洪灾。乌克兰和俄罗斯相互指责对方蓄意毁坏大坝。

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