В Олешках почало діяти локальне перемир’я за посередництва Меланії Трамп — Anadolu Agency

У тимчасово окупованих Росією, державою-агресором, Олешках на лівобережжі Херсонської області 27 жовтня почало діяти локальне припинення вогню для доставлення гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. Як повідомляє Anadolu Agency, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що режим мав розпочатися о 03:00 за київським часом.

Посередництво першої леді США

Білий дім у пресрелізі заявив, що перша леді США Меланія Трамп виступила «ексклюзивною посередницею» в досягненні локальної домовленості. За даними американської адміністрації, в Олешках погіршилася гуманітарна ситуація: мешканці відчувають нестачу їжі, медикаментів і чистої води, мають обмежений доступ до електроенергії та стикаються із замінованими дорогами й регулярними військовими атаками.

Меланія Трамп заявила, що без її втручання доставлення допомоги до міста та евакуація літніх людей були б неможливими. До війни в Олешках жили близько 24 тисяч людей, а нині, за оцінками, там залишаються 1 700–2 000 мешканців, переважно літнього віку.

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Допомога та евакуація

Російські війська окупували Олешки у 2022 році. Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов заявив про запровадження «режиму тиші» на Херсонському напрямку та проведення інженерної розвідки для безпечного проходження гуманітарного конвою. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про готовність дотримуватися локального припинення вогню для доставлення допомоги мешканцям і безпечної евакуації цивільних.

За інформацією Білого дому, цивільні представники обох сторін мають оцінити потреби жителів. Охочим виїхати обіцяють скоординований транспорт до пунктів призначення в Україні або Росії, а процес документуватиме американська медіаорганізація. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тривалість операції поки невідома, однак вона може тривати кілька днів.

Після руйнування дамби Каховської ГЕС у червні 2023 року Олешки та інші населені пункти регіону зазнали масштабного підтоплення. Україна й Росія взаємно звинувачували одна одну в навмисному руйнуванні дамби.

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