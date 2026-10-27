Во временно оккупированных Россией, государством-агрессором, Олешках на левобережье Херсонской области 27 октября начало действовать локальное прекращение огня для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских. Как сообщает Anadolu Agency, Генеральный штаб ВСУ заявил, что режим должен был начаться в 03:00 по киевскому времени.

Посредничество первой леди США

Белый дом в пресс-релизе заявил, что первая леди США Мелания Трамп выступила «эксклюзивным посредником» в достижении локальной договоренности. По данным американской администрации, гуманитарная ситуация в Олешках ухудшилась: жители испытывают нехватку продовольствия, медикаментов и чистой воды, имеют ограниченный доступ к электроэнергии и сталкиваются с заминированными дорогами и регулярными военными атаками.

Мелания Трамп заявила, что без ее вмешательства доставка помощи в город и эвакуация пожилых людей были бы невозможны. До войны в Олешках жили около 24 тысяч человек, а сейчас, по оценкам, там остаются 1 700–2 000 жителей, преимущественно пожилого возраста.

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Помощь и эвакуация

Российские войска оккупировали Олешки в 2022 году. Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов заявил о введении «режима тишины» на Херсонском направлении и проведении инженерной разведки для безопасного прохождения гуманитарного конвоя. Генеральный штаб ВСУ сообщил о готовности соблюдать локальное прекращение огня для доставки помощи жителям и безопасной эвакуации гражданских.

По информации Белого дома, гражданские представители обеих сторон должны оценить потребности жителей. Желающим выехать обещают скоординированный транспорт до пунктов назначения в Украине или России, а процесс будет документировать американская медиаорганизация. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжительность операции пока неизвестна, однако она может продлиться несколько дней.

После разрушения дамбы Каховской ГЭС в июне 2023 года Олешки и другие населенные пункты региона подверглись масштабному подтоплению. Украина и Россия взаимно обвиняли друг друга в преднамеренном разрушении дамбы.

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