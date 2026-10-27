W Oleszkach na lewym brzegu obwodu chersońskiego, tymczasowo okupowanych przez Rosję, państwo-agresora, 27 października zaczęło obowiązywać lokalne zawieszenie broni w celu dostarczenia pomocy humanitarnej i ewakuacji ludności cywilnej. Jak informuje Anadolu Agency, Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy oświadczył, że reżim miał rozpocząć się o godz. 03:00 czasu kijowskiego.

Pośrednictwo pierwszej damy USA

Biały Dom w komunikacie prasowym oświadczył, że pierwsza dama USA Melania Trump wystąpiła jako „wyłączna mediatorka” w osiągnięciu lokalnego porozumienia. Według administracji amerykańskiej sytuacja humanitarna w Oleszkach pogorszyła się: mieszkańcy odczuwają niedobór żywności, leków i czystej wody, mają ograniczony dostęp do energii elektrycznej oraz mierzą się z zaminowanymi drogami i regularnymi atakami wojskowymi.

Melania Trump oświadczyła, że bez jej interwencji dostarczenie pomocy do miasta i ewakuacja osób starszych byłyby niemożliwe. Przed wojną w Oleszkach mieszkało około 24 tys. osób, a obecnie, według szacunków, pozostaje tam 1 700–2 000 mieszkańców, głównie w podeszłym wieku.

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Pomoc i ewakuacja

Wojska rosyjskie okupowały Oleszki w 2022 roku. Szef Sztabu Generalnego Rosji Walerij Gierasimow ogłosił wprowadzenie „reżimu ciszy” na kierunku chersońskim oraz prowadzenie rozpoznania inżynieryjnego w celu bezpiecznego przejścia konwoju humanitarnego. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o gotowości do przestrzegania lokalnego zawieszenia broni w celu dostarczenia pomocy mieszkańcom i bezpiecznej ewakuacji ludności cywilnej.

Według informacji Białego Domu cywilni przedstawiciele obu stron mają ocenić potrzeby mieszkańców. Osobom chcącym wyjechać obiecano skoordynowany transport do miejsc docelowych w Ukrainie lub Rosji, a proces będzie dokumentowany przez amerykańską organizację medialną. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że czas trwania operacji pozostaje na razie nieznany, jednak może ona potrwać kilka dni.

Po zniszczeniu tamy Kachowskiej Elektrowni Wodnej w czerwcu 2023 roku Oleszki i inne miejscowości regionu zostały dotknięte rozległymi powodziami. Ukraina i Rosja wzajemnie oskarżały się o celowe zniszczenie tamy.

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