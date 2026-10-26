В РФ не буде великого розпродажу на чорну п'ятницю через удари по Ozon і Wildberries

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Російські продавці попереджають про можливий дефіцит товарів під час листопадових і грудневих розпродажів після пожеж на складах маркетплейсів Ozon і Wildberries. Частина компаній втратила товарні запаси та не встигне поповнити їх до початку сезону знижок.

«Після пожеж на складах хтось заморозив завезення нової продукції, хтось скоротив обсяги, хтось взагалі закрився, а хтось просто вже не встигне до сезону», — заявила власниця бренду одягу Posh Style Алсу Шарафетдінова.

Президент Finn Flare Ксенія Рясова зазначила, що наприкінці року продавці зазвичай розпродають залишки колекцій попередніх сезонів, однак частину цих запасів втрачено. Через це знижки можуть охопити менше товарів.

За даними Data Insight, від кінця липня склади російських маркетплейсів зазнали щонайменше 45 атак. Постраждало не менше 2,1 млн квадратних метрів складських площ, а збитки продавців оцінюють у сотні мільярдів рублів.

Кількість оформлених транспортних накладних цього року скоротилася на 12% у річному вимірі. У NC Logistic також прогнозують можливе зменшення обсягів перевезень наприкінці року на 8–10%.

Водночас у Wildberries заявили, що не очікують скорочення асортименту та планують провести розпродажі в листопаді й грудні. Ozon ситуацію не коментував.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

Російський маркетплейс Ozon оголосив, що з 13 жовтня припиняє дію програма страхування Інгостраху для продавців від масових пошкоджень товарів та атак безпілотників.

Wildberries та Ozon заважають уряду Росії збільшити податки на закордонні покупки.

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