Film: mieszkańcy okupowanych Oleszok opowiedzieli o straszliwym głodzie i jedzeniu ptaków

W okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim pozostało około 1500–2000 osób, w tym dziesiątki dzieci.

Według lokalnych mieszkańców ostatni raz produkty spożywcze dostarczono do sklepu jeszcze w maju. Ludzie utrzymują się dzięki warzywom z przydomowych ogródków i zapasom, które udało im się zgromadzić wcześniej.

Mieszkanka miejscowości, Alla, opowiada, że jedzenia brakuje katastrofalnie, a ceny produktów spożywczych stały się nie do zniesienia.

„Żywiliśmy się wyłącznie warzywami – pomidorami, ogórkami, cukinią. Nic innego nie było. Jeśli mieliśmy szczęście i ktoś przywoził torebkę z kilogramem kaszy gryczanej lub ryżu – to była prawdziwa radość! Głód był straszny” – opowiadała kobieta.

Jak twierdzi, nawet najprostsze produkty są niezwykle drogie. W szczególności za dwa kilogramy ziemniaków trzeba było zapłacić 420 rubli — około 210 hrywien.

Alla opowiedziała również o przemocy, jakiej doświadczyła ze strony rosyjskich żołnierzy. Jak twierdzi, jeden z nich przetrzymywał ją i jej męża jako zakładników przez 11 dni, zjadał ich kurczaki i zabierał jedzenie z ogrodu. Żołnierz groził małżeństwu śmiercią i wspominał o granacie.

Inni mieszkańcy miasta również donoszą o przeszukaniach, pobiciach i strzelaninach w domach. Ludzie boją się wychodzić na ulicę i próbują przetrwać w warunkach ciągłego zagrożenia.

Ci, którzy decydują się opuścić Oleszki, zmuszeni są pokonywać pieszo ponad 20 kilometrów, omijając zaminowane tereny i inne zagrożenia.

Źródło: Radio Swoboda

Ukraina uzgadnia z Rosją ostatnie szczegóły ewakuacji ludności cywilnej z Oleszok — Lubinec.

Wcześniej papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

W sytuacji w Oleszach można zastosować model, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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