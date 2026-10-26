Film: mieszkańcy okupowanych Oleszok opowiedzieli o straszliwym głodzie i jedzeniu ptaków
W okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim pozostało około 1500–2000 osób, w tym dziesiątki dzieci.
Według lokalnych mieszkańców ostatni raz produkty spożywcze dostarczono do sklepu jeszcze w maju. Ludzie utrzymują się dzięki warzywom z przydomowych ogródków i zapasom, które udało im się zgromadzić wcześniej.
Mieszkanka miejscowości, Alla, opowiada, że jedzenia brakuje katastrofalnie, a ceny produktów spożywczych stały się nie do zniesienia.
„Żywiliśmy się wyłącznie warzywami – pomidorami, ogórkami, cukinią. Nic innego nie było. Jeśli mieliśmy szczęście i ktoś przywoził torebkę z kilogramem kaszy gryczanej lub ryżu – to była prawdziwa radość! Głód był straszny” – opowiadała kobieta.
Jak twierdzi, nawet najprostsze produkty są niezwykle drogie. W szczególności za dwa kilogramy ziemniaków trzeba było zapłacić 420 rubli — około 210 hrywien.
Alla opowiedziała również o przemocy, jakiej doświadczyła ze strony rosyjskich żołnierzy. Jak twierdzi, jeden z nich przetrzymywał ją i jej męża jako zakładników przez 11 dni, zjadał ich kurczaki i zabierał jedzenie z ogrodu. Żołnierz groził małżeństwu śmiercią i wspominał o granacie.
Inni mieszkańcy miasta również donoszą o przeszukaniach, pobiciach i strzelaninach w domach. Ludzie boją się wychodzić na ulicę i próbują przetrwać w warunkach ciągłego zagrożenia.
Ci, którzy decydują się opuścić Oleszki, zmuszeni są pokonywać pieszo ponad 20 kilometrów, omijając zaminowane tereny i inne zagrożenia.
Źródło: Radio Swoboda
Ukraina uzgadnia z Rosją ostatnie szczegóły ewakuacji ludności cywilnej z Oleszok — Lubinec.
Wcześniej papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.
W sytuacji w Oleszach można zastosować model, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.