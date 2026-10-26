В оккупированных Олешках в Херсонской области остаются примерно 1500–2000 человек, среди них — десятки детей.

По словам местных жителей, в последний раз продукты в магазин завозили ещё в мае. Люди выживают благодаря огородной продукции и запасам, которые удалось накопить ранее.

Местная жительница Алла рассказывает, что еды катастрофически не хватает, а цены на продукты стали непомерно высокими.

«Мы питались только овощами — помидорами, огурцами, кабачками. Ничего другого не было. Если повезет и кто-то привезет пакетик с килограммом гречки или риса — это было счастье! Голод был ужасный», — рассказала женщина.

По её словам, даже самые простые продукты стоят чрезвычайно дорого. В частности, за два килограмма картофеля приходилось платить 420 рублей — примерно 210 гривен.

Алла также рассказала о пережитом насилии со стороны российских военных. По её словам, один из них удерживал её и мужа в заложниках в течение 11 дней, ел их кур и забирал еду с огорода. Военный угрожал супругам убийством и упоминал гранату.

Другие жители города также сообщают об обысках, избиениях и стрельбе в домах. Люди боятся выходить на улицу и пытаются выжить в условиях постоянной опасности.

Те, кто решается уехать из Олешок, вынуждены преодолевать пешком более 20 километров, обходя заминированные участки и другие опасности.

Источник: Радио Свобода

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