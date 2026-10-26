视频：被占领的奥列什科居民讲述了那段可怕的饥荒以及吃鸟的经历

在赫尔松州被占领的奥列什基，目前仍有约1500至2000人滞留，其中包括数十名儿童。

据当地居民称，商店里最后一次进货还是在5月份。人们靠着菜园里的蔬菜和之前储备的食物勉强维持生计。

当地居民阿拉表示，食物极度短缺，而食品价格已高得令人难以承受。

“我们只能靠蔬菜充饥——西红柿、黄瓜、西葫芦。别无他物。如果运气好，有人带来一袋一公斤的荞麦或大米，那简直就是天大的幸运！饥饿的感觉太可怕了，”这位女士说道。

据她介绍，就连最普通的食物也贵得离谱。例如，两公斤土豆就要花420卢布——约合210格里夫纳。

阿拉还讲述了她遭受俄罗斯军人暴力对待的经历。据她描述，其中一名军人曾将她和丈夫扣为人质长达11天，不仅吃掉了他们的鸡，还从菜园里拿走了食物。 这名军人曾威胁要杀死这对夫妇，并提到了手榴弹。

该市其他居民也报告了家中遭搜查、殴打以及枪击的情况。人们不敢上街，只能在持续的危险中努力求生。

那些鼓起勇气离开奥列什科的人，不得不徒步跋涉20多公里，避开布满地雷的区域和其他危险。

来源：自由电台

乌克兰正与俄罗斯就从奥列什基撤离平民的最后细节进行协调——卢比涅茨。

此前，教皇曾与普京通电话，呼吁在奥列什基实现停火。

在奥列什基的局势中，可以采用在扎波罗热核电站地区所采用的模式。

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