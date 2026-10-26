乌克兰呼吁合作伙伴提供10%的防空导弹储备

乌克兰需要采取更多措施来加强防空能力，并制定2027年的防卫计划。据赫马里称，合作伙伴现在就可以提供帮助，将部分防空导弹储备移交给乌克兰。

乌克兰向合作伙伴发出呼吁

赫马拉向E5国家国防部代表发出呼吁：

德国、

英国、

法国、

波兰

意大利。

“首要关键优先事项是防空。 乌克兰已就未来拦截导弹的供应签订了合同，并向合作伙伴提出交换方案：现在转让部分现有库存中的导弹，以换取稍后将交付乌克兰的物资，”这位部长表示。

叶夫根尼·赫马拉呼吁合作伙伴考虑向乌克兰移交其现有拦截导弹库存的10%，特别是“爱国者”和IRIS-T导弹，乌克兰正利用欧盟贷款采购这些武器。

“同样迫切需要便携式防空导弹系统（PZRK）来对抗喷气式无人机。乌克兰期待获得新采购的资金支持，并希望合作伙伴能从现有库存中移交相关系统，”赫马拉表示。

乌克兰无人机

第二项优先事项是无人机系统。如果能及时获得资金，乌克兰有望在2027年将无人机产量翻一番。

“我们提议的不仅是增加采购，更是要在其他国家境内扩大乌克兰无人机的联合生产规模，”赫马拉强调道。

这将有助于：

扩大生产规模，

为乌克兰提供所需的无人机，

增强合作伙伴的国防能力。

据乌克兰国防部在Telegram上发布的消息称，此举是援引乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉的声明作出的。

泽连斯基表示，乌克兰请求合作伙伴在年底前提供35亿欧元。

乌克兰请求瑞典协助提供“爱国者”和“IRIS-T”导弹。

乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉会见了作战部队的军人，共同讨论前线的需求、管理效率以及如何减少乌克兰守卫者的伤亡。

乌克兰请求合作伙伴紧急提供“爱国者”导弹。

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