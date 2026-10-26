Украина призывает партнеров передать 10 % запасов ракет для ПВО
Украине необходимы дополнительные меры для укрепления противовоздушной обороны и планирования защиты на 2027 год. По словам Хмары, партнеры могут оказать помощь уже сейчас, передав часть своих запасов ракет для ПВО.
Украина обратилась к партнерам
Хмара обратился к представителям министерств обороны стран E5:
Германии,
Великобритании,
Франции,
Польши
Италии.
«Первый критический приоритет — ПВО. Украина уже имеет контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков и предлагает партнерам обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить в Украину позже», — говорит министр.
Евгений Хмара призвал партнеров рассмотреть возможность передачи Украине 10% имеющихся у них запасов перехватчиков, в частности ракет для Patriot и IRIS-T, которые Украина закупает за счет кредита ЕС.
«Также крайне необходимы ПЗРК для противодействия реактивным беспилотникам. Украина рассчитывает на финансирование новых закупок и на передачу систем из имеющихся запасов партнеров», — заявил Хмара.
Украинские дроны
Второй приоритет — беспилотные системы. Украина может удвоить производство дронов в 2027 году, если будет своевременное финансирование.
«Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран», — заверил Хмара.
Это позволит:
нарастить производство,
обеспечить Украину необходимыми дронами,
укрепить оборонные возможности партнеров.
Об этом сообщается со ссылкой на заявление министра обороны Украины Евгения Хмары, передает Минобороны в Telegram.
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