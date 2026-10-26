Ukraina potrzebuje dodatkowych rozwiązań w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej oraz planowania działań obronnych na rok 2027. Według słów Chmary partnerzy mogą pomóc już teraz, przekazując część swoich zapasów pocisków do obrony przeciwlotniczej.

Ukraina zwróciła się do partnerów

Chmara zwrócił się do przedstawicieli ministerstw obrony krajów E5:

Niemiec,

Wielkiej Brytanii,

Francji,

Polski

Włoch.

„Pierwszym kluczowym priorytetem jest obrona przeciwlotnicza. Ukraina ma już umowy na przyszłe dostawy rakiet przechwytujących i proponuje partnerom wymianę: przekazanie części rakiet z obecnych zapasów w zamian za dostawy, które mają dotrzeć do Ukrainy w późniejszym terminie” – mówi minister.

Jewgienij Chmara wezwał partnerów do rozważenia przekazania Ukrainie 10% posiadanych przez nich zapasów pocisków przechwytujących, w szczególności pocisków do systemów Patriot i IRIS-T, które Ukraina zamawia w ramach kredytu unijnego.

„Równie pilnie potrzebne są przenośne systemy przeciwrakietowe (PZRK) do zwalczania dronów odrzutowych. Ukraina liczy na sfinansowanie nowych zakupów oraz na przekazanie systemów z istniejących zapasów partnerów” – oświadczył Chmara.

Ukraińskie drony

Drugim priorytetem są systemy bezzałogowe. Ukraina może podwoić produkcję dronów w 2027 roku, o ile zapewnione zostanie terminowe finansowanie.

„Proponujemy nie tylko zwiększenie zakupów, ale także rozszerzenie wspólnej produkcji ukraińskich dronów na terytorium innych krajów” – zapewnił Chmara.

Umożliwi to:

zwiększyć produkcję,

zapewnić Ukrainie niezbędne drony,

wzmocnić potencjał obronny partnerów.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie ministra obrony Ukrainy Jewgienija Chmary, jak przekazuje Ministerstwo Obrony na Telegramie.

Ukraina zwraca się do partnerów o 3,5 mld euro do końca roku – Zelenski.

Ukraina zwraca się do Szwecji o pomoc w zakresie rakiet do systemów Patriot i IRIS-T.

Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara spotkał się z żołnierzami jednostek bojowych, aby omówić potrzeby frontu, skuteczność dowodzenia oraz sposoby ograniczenia strat wśród ukraińskich obrońców.

Ukraina zwraca się do partnerów o pilne dostarczenie pocisków do systemów Patriot.

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