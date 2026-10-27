Oddział ochotniczy „Batalion Syberyjski”, złożony z obywateli Rosji i walczący w szeregach Sił Obronnych Ukrainy, opublikował zdjęcia z szkolenia nowych rekrutów. Na jednym z poligonów wojskowych rekruci przechodzą intensywny kurs przygotowania bojowego pod okiem doświadczonych instruktorów.

Podczas ćwiczeń żołnierze opanowują umiejętności wojskowe, zdobywają rzeczywiste doświadczenie bojowe oraz doskonalą współpracę taktyczną w ramach oddziału w warunkach jak najbardziej zbliżonych do bojowych.

Źródło: Biuro prasowe „Batalionu Syberyjskiego”

Przypomnijmy, że 12 marca 2024 r. legion „Wolność Rosji”, Rosyjski Korpus Ochotniczy oraz Batalion Syberyjski, składające się z obywateli Rosji niezadowolonych z dyktatorskiego reżimu w Kremlu, dokonały kolejnego przełamania na terytorium Rosji w obwodach kurskim i biełgorodzkim. Zgodnie z ich oświadczeniami na kierunku kurskim przejęli kontrolę nad miejscowością Tietkino.

Legion „Wolność Rosji”, „Rosyjski Korpus Ochotniczy” oraz Batalion Syberyjski podczas swojego nalotu w obwodzie biełgorodzkim zlikwidowały 452 kremlowskich najemników, a kolejnych 784 raniły.

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