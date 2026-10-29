Rosjanie przeprowadzili atak dronem na Pawłograd; ranna została 15-letnia dziewczyna
Rosyjskie wojska zaatakowały Pawłograd w obwodzie dniepropetrowskim za pomocą drona. W wyniku trafienia wybuchł pożar, a 15-letnia dziewczyna odniosła obrażenia.
Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.
„15-letnia dziewczynka odniosła obrażenia w wyniku ataku Rosjan na Pawłograd” – czytamy w komunikacie.
Zaznaczono, że dziewczyna przebywa w szpitalu z ranami od odłamków. Lekarze oceniają jej stan jako średnio ciężki.
Według słów Ganży wróg zaatakował miasto za pomocą drona. Płonął sklep i prywatny dom.
Wcześniej Rosja zaatakowała w nocy placówkę edukacyjną w Charkowie.
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