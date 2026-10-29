Rosjanie przeprowadzili atak dronem na Pawłograd; ranna została 15-letnia dziewczyna

Rosyjskie wojska zaatakowały Pawłograd w obwodzie dniepropetrowskim za pomocą drona. W wyniku trafienia wybuchł pożar, a 15-letnia dziewczyna odniosła obrażenia.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Ołeksandr Hanzha.

„15-letnia dziewczynka odniosła obrażenia w wyniku ataku Rosjan na Pawłograd” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że dziewczyna przebywa w szpitalu z ranami od odłamków. Lekarze oceniają jej stan jako średnio ciężki.

Według słów Ganży wróg zaatakował miasto za pomocą drona. Płonął sklep i prywatny dom.

Wcześniej Rosja zaatakowała w nocy placówkę edukacyjną w Charkowie.

Przypomnijmy, że osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim; jest jedna ofiara śmiertelna.

Czytaj nas na