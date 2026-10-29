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Россияне нанесли удар с помощью дрона по Павлограду, ранена 15-летняя девушка

UA NEWS 29 Октября 2026 11:07
Россияне нанесли удар с помощью дрона по Павлограду, ранена 15-летняя девушка

Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области с помощью беспилотника. В результате попадания возник пожар, ранения получила 15-летняя девушка.

 

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

«15-летняя девочка получила ранения в результате атаки россиян на Павлоград», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка находится в больнице с осколочными ранениями. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

По словам Ганжи, враг атаковал город с помощью беспилотника. Загорелись магазин и частный дом.

Ранее Россия ночью атаковала учебное заведение в Харькове.

Напомним, восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

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