Россияне нанесли удар с помощью дрона по Павлограду, ранена 15-летняя девушка
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области с помощью беспилотника. В результате попадания возник пожар, ранения получила 15-летняя девушка.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
«15-летняя девочка получила ранения в результате атаки россиян на Павлоград», — говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка находится в больнице с осколочными ранениями. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
По словам Ганжи, враг атаковал город с помощью беспилотника. Загорелись магазин и частный дом.
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