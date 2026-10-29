Росіяни вдарили дроном по Павлограду, поранена 15-річна дівчина

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Російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області безпілотником. Унаслідок влучання виникла пожежа, поранення дістала 15-річна дівчина.

Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«15-річна дівчинка дістала поранення через атаку росіян на Павлоград», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчинка у лікарні з осколковими пораненнями. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

За словами Ганжі, ворог атакував місто безпілотником. Загорілися магазин і приватний будинок.

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