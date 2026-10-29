Росіяни вдарили дроном по Павлограду, поранена 15-річна дівчина
Російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області безпілотником. Унаслідок влучання виникла пожежа, поранення дістала 15-річна дівчина.
Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«15-річна дівчинка дістала поранення через атаку росіян на Павлоград», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дівчинка у лікарні з осколковими пораненнями. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
За словами Ганжі, ворог атакував місто безпілотником. Загорілися магазин і приватний будинок.
Раніше Росія вночі атакувала навчальний заклад у Харкові.
Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині
У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.
Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.