Film: żołnierze obrony przeciwlotniczej zniszczyli dwie rosyjskie rakiety „Kalibr” za pomocą jednej rakiety z systemu obrony przeciwlotniczej Hawk

Żołnierze obrony przeciwlotniczej Dowództwa Lotniczego „Centrum” zniszczyli jednocześnie dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe 3M14 „Kalibr”, wykorzystując jedynie jedną rakietę przeciwlotniczą z systemu MIM-23 Hawk. Moment zniszczenia celów wroga został zarejestrowany na nagraniu wideo za pośrednictwem systemu celowniczego kompleksu rakiet przeciwlotniczych.

Na opublikowanym nagraniu wideo widać, jak dwie rosyjskie rakiety skrzydłowe „Kalibr” lecą jedna za drugą.

Ukraińscy żołnierze trafili w pierwszą, prowadzącą rakietę, po czym potężny wybuch spowodował detonację drugiej, lecącej za nią.

Na ujęciach widać jasny błysk, po którym w polu widzenia pojawia się kilka płonących obiektów.

W ten sposób jednym wystrzeleniem kierowanej rakiety przeciwlotniczej z kompleksu MIM-23 Hawk ukraińscy obrońcy zniszczyli od razu dwa rosyjskie cele powietrzne.

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W sieci opublikowano nagranie przedstawiające moment trafienia rakiet.

Przypomnijmy, że żołnierze pułku systemów bezzałogowych „Lava” przeprowadzili bojową misję logistyczną, podczas której naziemnym kompleksem zrobotyzowanym sterowała sztuczna inteligencja. Według oświadczenia wojskowych jest to pierwszy na świecie przypadek takiego zastosowania tej technologii w warunkach bojowych. Zrobotyzowana platforma samodzielnie pokonała prawie całą trasę o długości 20 kilometrów, co pokazuje możliwość ograniczenia bezpośredniego udziału operatora w sterowaniu sprzętem na froncie.

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