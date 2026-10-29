Видео: бойцы ПВО уничтожили две российские ракеты «Калибр» одной ракетой ЗРК Hawk

Военнослужащие противовоздушной обороны Воздушного командования «Центр» уничтожили сразу две российские крылатые ракеты 3М14 «Калибр», применив всего одну зенитную управляемую ракету комплекса MIM-23 Hawk. Момент поражения вражеских целей был зафиксирован на видео с помощью прицельной системы зенитного ракетного комплекса.

На обнародованной видеозаписи видно, как две российские крылатые ракеты «Калибр» летят одна за другой.

Украинские военные поразили первую, ведущую ракету, после чего мощный взрыв вызвал детонацию второй, которая двигалась сзади.

На кадрах запечатлена яркая вспышка, после которой в поле зрения появляются несколько огненных объектов.

Таким образом, одним пуском зенитной управляемой ракеты комплекса MIM-23 Hawk украинские защитники уничтожили сразу две российские воздушные цели.

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Видео момента поражения ракетами было опубликовано в сети.

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